Manzini vuole eliminarsi dal GF Vip per aiutare Paola Caruso Todaro la blocca | Il compagno la paga le cene

Nella casa del Grande Fratello Vip, una concorrente ha espresso la volontà di lasciare il programma per favorire un'altra partecipante, sostenendo di essere disposta a sacrificarsi affinché quest’ultima possa ottenere più denaro per le cure del figlio. Tuttavia, un altro concorrente ha cercato di bloccarla, affermando che il suo compagno si occupa già delle spese, come le cene.

Nella casa del GF Vip Francesca Manzini è disposta a sacrificarsi per Paola Caruso, aiutandola così a guadagnare più soldi per le cure del figlio: "Se dovesse uscire, mi immolo io, così prende più soldi". Raimondo Todaro è contrario: "Il suo fidanzato Fabio la aiuta, le paga ristoranti e interventi".🔗 Leggi su Fanpage.it

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«Se dovesse uscire lei, vorrei immolarmi al posto suo. Così lei si prende più soldi ed esco io, ho il cuore così». Francesca Manzini non nasconde la sua inquietudine per Paola Caruso e la situazione che sta vivendo, tanto da essere pronta a compiere un gest - facebook.com facebook