Mani in pasta a Palanzo | corso di pizzoccheri e cena valtellinese con vini selezionati

Sabato 9 maggio a Palanzo, frazione di Faggeto Lario, si terrà un evento organizzato dall’associazione “Gli Amici del Torchio” che prevede un corso di preparazione dei pizzoccheri, seguito da una cena con piatti tradizionali valtellinesi accompagnati da vini scelti. L’evento si svolgerà nel pomeriggio e sarà aperto a chi desidera imparare le tecniche di cucina e gustare i sapori locali. La partecipazione è rivolta a chi vuole scoprire le ricette tipiche di quella regione.

Un pomeriggio tra tradizione, convivialità e sapori autentici. È quello in programma sabato 9 maggio a Palanzo (frazione di Faggeto Lario), dove l’associazione “Gli Amici del Torchio” propone un corso dedicato alla preparazione dei pizzoccheri, seguito da una cena tipica valtellinese.Il corsoIl.🔗 Leggi su Quicomo.it

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