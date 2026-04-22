Una tragedia improvvisa ha sconvolto una famiglia, con una madre e i suoi figli che sono caduti da un balcone. Un esperto ha commentato la vicenda dicendo che non si trattava di un gesto accidentale, senza fornire ulteriori dettagli sulle circostanze. La notizia ha lasciato un senso di vuoto e sgomento, mentre le autorità continuano le indagini per chiarire cosa sia realmente accaduto.

Ci sono tragedie che arrivano come un boato e poi lasciano solo un silenzio impossibile da riempire. Non perché manchino le parole, ma perché ogni parola sembra sbagliata. Eppure, quando succede, la domanda resta appesa: com’è possibile che nessuno abbia visto, capito, fermato? In certi casi il punto non è “cosa è successo”, ma cosa si è rotto prima, lentamente, nel quotidiano. Una crepa che non fa rumore, che si nasconde dietro la normalità, le abitudini, persino dietro quell’idea rassicurante del “sembrava tutto a posto”. Il buio che non fa rumore: quando il disagio resta invisibile. Sulla tragedia di Catanzaro è intervenuto lo psichiatra Paolo Crepet, e le sue parole hanno il peso di uno schiaffo.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Mamma e figli giù dal balcone, le parole tremende di Paolo Crepet: “Non è stato un gesto…”

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