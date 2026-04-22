Una tragedia familiare si è verificata a Catanzaro, dove una donna di 46 anni e due dei suoi tre figli sono deceduti dopo essere stati coinvolti in un episodio che ha portato la donna a lanciarsi dal balcone dell’abitazione. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità locale, mentre le forze dell’ordine stanno indagando sulle circostanze che hanno portato a questa perdita. I dettagli sugli eventi precedenti sono ancora in fase di accertamento.

Una tragedia familiare ha sconvolto la città di Catanzaro, dove una donna di 46 anni ha perso la vita insieme a due dei suoi tre figli dopo essersi lanciata dal balcone della propria abitazione. Un gesto estremo che ha lasciato sgomenta un’intera comunità e aperto interrogativi profondi sulle cause di un dramma consumato nel silenzio della notte. Chi era Anna Democrito. Si chiamava Anna Democrito, lavorava come dipendente presso una residenza sanitaria assistenziale ed era conosciuta come una persona riservata, descritta da chi la frequentava come tranquilla e profondamente religiosa. Viveva con il marito e i tre figli in un appartamento in via Zanotti Bianco.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Mamma e figli giù dal balcone, il dramma del marito: cosa ha fatto quando se n’è accorto

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