Malmo-Sirius giovedì 23 aprile 2026 ore 19 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Giovedì 23 aprile 2026 alle ore 19:00 si gioca il quarto turno di Allsvenskan, con il Malmo che affronta la capolista Sirius. La squadra di Ramirez scende in campo contro la formazione che, finora, ha ottenuto i migliori risultati in campionato. Le formazioni ufficiali sono state rese note e le quote delle scommesse sono state aggiornate, mentre i pronostici sono già diffusi tra gli appassionati.

Quarto turno di Allsvenskan con il Malmo di Ramirez impegnato contro la sorprendente capolista Sirius. Un inizio positivo per gli sky blues che hanno vinto pure lo scontro diretto con il Djurgarden e si sono portati a quota 7 all’inseguimento della vetta. Per il momento il tecnico spagnolo ha sorpreso per l’approccio alla partita e la capacità di modificare la squadra in corsa, in. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Malmo-Sirius (giovedì 23 aprile 2026 ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici Notizie correlate Malmo-Sirius (giovedì 23 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronosticiQuarto turno di Allsvenskan con il Malmo di Ramirez impegnato contro la sorprendente capolista Sirius. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Malmo-Sirius (giovedì 23 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici; Malmo-Sirius giovedì 23 aprile 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici; Malmo-Sirius giovedì 23 aprile 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici; Sint-Truiden-Anderlecht (giovedì 23 aprile 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici. Pronostico Malmo FF vs Dinamo Zagreb – 23 Ottobre 2025Giovedì 23 Ottobre 2025 alle ore 21:00 l’Eleda Stadion ospiterà una sfida interessante di UEFA Europa League tra Malmo FF e Dinamo Zagreb. Entrambe le squadre cercano punti preziosi per restare in ... news-sports.it Malmo-Sirius (giovedì 23 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici ift.tt/WX8oFjP #scommesse #pronostici x.com