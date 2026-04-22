Malmo-Sirius giovedì 23 aprile 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici

Giovedì 23 aprile 2026 alle ore 19:00 si disputa il quarto turno di Allsvenskan tra il Malmo, allenato da Ramirez, e la capolista Sirius. La partita si gioca allo stadio di Malmo, con le due squadre che cercano punti importanti in questa fase del campionato. La formazione del Malmo dovrebbe presentarsi con alcune variazioni rispetto alle ultime partite, mentre Sirius si presenta come la squadra da battere dopo aver conquistato la vetta della classifica.

Quarto turno di Allsvenskan con il Malmo di Ramirez impegnato contro la sorprendente capolista Sirius. Un inizio positivo per gli sky blues che hanno vinto pure lo scontro diretto con il Djurgarden e si sono portati a quota 7 all’inseguimento della vetta. Per il momento il tecnico spagnolo ha sorpreso per l’approccio alla partita e la capacità di modificare la squadra in corsa, in. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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