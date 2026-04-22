Maiori la giunta vara la delibera salva-estate per gli stabilimenti balneari

Stamattina la Giunta comunale di Maiori ha approvato la delibera "salva-estate" per assicurare il regolare avvio della stagione balneare 2026. Il provvedimento introduce allestimenti temporanei uniformi per superare i rallentamenti burocratici nell'iter delle autorizzazioni esterne legate al.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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