Le indagini hanno evidenziato come il controllo criminale dei Senese si sia esteso dai quartieri di Roma ai territori della Lombardia. In questo contesto, le attività sono state coordinate da Giancarlo Vestiti, considerato un elemento di collegamento tra varie organizzazioni mafiose. Le autorità hanno sequestrato beni e documenti che attestano questa rete di relazioni. Sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire gli aspetti delle operazioni e i ruoli coinvolti.

Il controllo criminale dei Senese si è spostato dalle strade di Roma fino ai territori lombardi, trovando in Giancarlo Vestiti il punto di raccordo tra le diverse mafie. Nelle aree della Lombardia, l’uomo agisce come un vero e proprio organizzatore, fungendo da tramite tra la violenza della camorra romana, la forza di Cosa Nostra e la struttura della ‘Ndrangheta, operando sotto l’influenza del gruppo guidato da Michele ‘o Pazz’. L’architettura logistica tra Roma e Milano. Mentre nella Capitale il nome dei Senese è associato al dominio assoluto esercitato da Michele ‘o Pazz’, la proiezione verso il Nord ha assunto contorni diversi grazie all’operato di Vestiti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mafia, l’impero dei Senese: il ponte tra Roma e la Lombardia

Notizie correlate

Mafia a Roma, la Cassazione: "Il ristorante Da Baffo controllato dal clan Senese"La Cassazione ha stabilito il ruolo dominante del clan Senese nella gestione occulta del ristorante romano, formalmente intestato a Mauro Caroccia,...

Gli interessi dei Senese e della mafia per “i politici della destra”: le parole dei pentiti al processo HydraSono i pentiti dell'inchiesta Hydra ad aver svelato ai magistrati come funzionava il "sistema mafioso lombardo".

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Budapest, Europa. Abbiamo rovesciato la mafia di Orbán (di G. Belardelli); Blog | Wexner, Epstein e la criminalità: cosa nasconde il miliardario?; Come la mafia e il malgoverno hanno distrutto il calcio italiano; Incendio a Ruvo, in fiamme villa confiscata alla mafia: Secondo rogo in meno di un anno.

Mafia, sequestro miliardario. Distrutto l'impero del calcestruzzoSequestro miliardario della Direzione investigativa antimafia di Palermo nei confronti di noti imprenditori, originari della provincia di Palermo, legati al mandamento di Corleone. Il provvedimento, ... affaritaliani.it

La Triade: Prato e l’impero invisibile della mafia cineseLe cronache di queste settimane rivelano conflitti nel sottobosco dell’immigrazione cinese. È la mafia che prospera nella comunità, sempre invisibile. Tranne quando uccide. Via Calabria, via Piemonte ... panorama.it

Francesco Emilio Borrelli. Platon Davydov · Sadness. ACCADDE OGGI Il 21 aprile 1999, a Favara, in provincia di Agrigento, perdeva la vita Stefano Pompeo, 11 anni, vittima innocente della mafia. Il piccolo aveva deciso di accompagnare il padre durante una facebook

Borsellino indagava su mafia e appalti: ecco le carte "sparite" x.com