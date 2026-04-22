Berrettini crolla a Madrid la frase all'angolo | Non posso competere E ora saluta la top 100

All'esordio del torneo Masters 1000 a Madrid, Matteo Berrettini ha subito una sconfitta in due set contro il tennista croato Prizmic. Durante la partita, ha mostrato segnali di insofferenza e ha dichiarato di non poter competere. La sconfitta potrebbe comportare il suo ingresso fuori dalla top 100 del ranking ATP.

Brutta sconfitta all'esordio del Masters 1000 di Madrid per Matteo Berrettini. L'azzurro cede in due set al croato Prizmic, mostra segni di insofferenza in campo e si prepara a salutare la top 100 del ranking ATP.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate “Perché l’insegnamento non deve essere in vendita?”: la frase del prof. Schettini sta spaccando l’opinione pubblicaVincenzo Schettini propone insegnanti part-time con contenuti a pagamento online. Nuova regola sul calcio d’angolo, proposta dell’ex arbitro: “Difensori dentro l’area, attaccanti fuori”L'ex arbitro di Premier League Graham Scott propone di salvare il calcio dalla "farsa" che sono diventati i calci d'angolo: una sequenza di risse da... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Collignon-Berrettini, Madrid Open: a caccia del riscatto; WTA Madrid 2026, Venus Williams non sa più vincere: settimo ko dell’anno con Quevedo. Out anche Badosa. Berrettini crolla a Madrid, la frase all’angolo: Non posso competere. E ora saluta la top 100Brutta sconfitta all’esordio del Masters 1000 di Madrid per Matteo Berrettini. L’azzurro cede in due set al croato Prizmic, mostra segni di insofferenza in campo e si prepara a salutare la top 100 del ... fanpage.it Berrettini subito fuori a Madrid, cede a Prizmic e Sarah Toscano denuncia bodyshaming dopo le voci con MatteoSi è già chiusa l’avventura di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Madrid. Il tennista romano si è arreso al primo turno a Dino Prizmic, tennista croato che nel main draw del torneo spagnolo era ... sport.virgilio.it Doppio bagel e ritorno agli ottavi di Monte-Carlo! Medvedev crolla, ma la vittoria è un bel boot di fiducia per Berrettini: riuscirà a tornare a livelli di un tempo ®LEDIF (Y) - facebook.com facebook