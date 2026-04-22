Madonna shock al Coachella | rubati gli abiti d’archivio è un danno da migliaia di dollari

Durante il festival Coachella, sono stati rubati alcuni abiti d’archivio appartenenti a una celebrità internazionale. I vestiti, di grande valore economico, sono stati sottratti da una delle aree dedicate alla preparazione degli artisti. La perdita comprende costumi storici e simbolici, valutati migliaia di dollari. La sicurezza del sito ha aperto un’indagine per identificare i responsabili e recuperare gli oggetti rubati.

Al Coachella, dove ogni dettaglio è parte dello spettacolo, anche un costume può diventare un “ caso ”. È quello che è successo a Madonna, che dopo un’esibizione a sorpresa ha denunciato la scomparsa di alcuni capi storici del suo archivio personale. Un episodio che ha rapidamente attirato l’attenzione dei fan e dei media, trasformando un momento di festa in un piccolo mistero nel mondo della musica. Tutto inizia durante il secondo weekend del festival in California, quando Madonna sale sul palco insieme a Sabrina Carpenter. Per l’occasione, la popstar decide di riportare in scena un outfit molto significativo: un corsetto viola vintage abbinato a collant e guanti, lo stesso look indossato nel 2006 durante la sua prima apparizione al Coachella.🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Madonna, shock al Coachella: rubati gli abiti d’archivio (è un danno da migliaia di dollari) Notizie correlate Madonna derubata al Coachella: spariti gli abiti vintage con cui si è esibitaDopo l’esibizione a sorpresa con Sabrina Carpenter, la popstar denuncia sui social la scomparsa di capi storici, tra cui il look con cui debuttò al... Il ritorno di Madonna al Coachella passa da Sabrina CarpenterIl ritorno di Madonna al Coachella passa da Sabrina Carpenter Nel pieno del live di Sabrina Carpenter, l’arrivo improvviso di Madonna ribalta... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Madonna al Coachella sul palco di Sabrina Carpenter; Madonna sul palco del Coachella con Sabrina Carpenter, il ritorno dopo 20 anni; La Promessa, le anticipazioni delle puntate dal 20 al 26 aprile; Madonna torna a Coachella con Sabrina Carpenter, prima volta in 20 anni. Madonna, il giallo degli abiti rubati al Coachella: l’appello sui social e una maxi-ricompensaGli iconici capi di Madonna sono spariti durante il Coachella. La pop star offre una maxi-ricompensa a coloro che l’aiutano a ritrovarli. Madonna non è solo un’artista affermata, ma anche un’icona ... donnaglamour.it Madonna derubata al Coachella: spariti gli abiti vintage con cui si è esibitaDopo l’esibizione a sorpresa con Sabrina Carpenter, la popstar denuncia sui social la scomparsa di capi storici, tra cui il look con cui debuttò al festival. E offre una ricompensa per recuperarli ... vanityfair.it Gli abiti di Madonna sono sempre stati iconici. Non semplici costumi ma pezzi di storia. Per questo la cantante ha lanciato un appello per ritrovare alcuni dei suoi abiti di scena scomparsi dopo il Coachella. «Non sono solo vestiti, fanno parte della mia storia», - facebook.com facebook Madonna pestava i piedi di Brigitte Nielsen e Brigitte le diede una spinta. E per vendicarsi andò a letto con suo marito, Sean Penn #Belve x.com