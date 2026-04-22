lutto nel calcio italiano ci lascia per sempre un mito

Il calcio italiano si sveglia con una triste notizia: è morto Claudio Capogna, conosciuto come “Il Messicano”. La sua scomparsa ha colpito molti, considerando la sua lunga carriera nel calcio. Capogna, nato nel 1964, ha giocato come attaccante in diverse squadre di serie minori e ha lasciato un segno speciale nel cuore dei tifosi. La sua morte è stata annunciata nelle prime ore del mattino senza ulteriori dettagli sulla causa.

Il mondo del calcio italiano è in lutto per la scomparsa di Claudio Capogna, conosciuto da tutti come “Il Messicano”. L’ex calciatore si è spento martedì 21 aprile a Cisterna di Latina all’età di 75 anni, lasciando un ricordo profondo tra compagni di squadra, tifosi e appassionati. La notizia si è diffusa rapidamente nelle ultime ore, suscitando cordoglio soprattutto nei contesti locali dove Capogna aveva costruito gran parte della sua carriera e della sua identità sportiva. Un soprannome, il suo, diventato negli anni sinonimo di grinta e riconoscibilità sui campi. Dalle giovanili della Lazio alla carriera tra Serie B e C. Il percorso calcistico di Capogna era iniziato nelle giovanili della Lazio, una delle realtà più importanti del panorama nazionale.🔗 Leggi su Tvzap.it

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