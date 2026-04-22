Lutto a Scafati per Biagio Liban Di Lallo morto a 27 anni in un incidente stradale

A Scafati si piange la scomparsa di Biagio Liban Di Lallo, 27 anni, vittima di un incidente stradale avvenuto tra Abruzzo e Lazio. Il sindaco della città ha espresso il suo cordoglio per la perdita del giovane. L’incidente ha coinvolto più veicoli e si è verificato lungo una strada regionale. La notizia ha suscitato dolore tra i residenti e le autorità locali.

Il cordoglio del sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti, per la morte del 27enne Biagio Liban Di Lallo, deceduto in seguito a un incidente stradale tra Abruzzo e Lazio.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Lutto nella musica italiana, il cantante morto in un terribile incidente stradale Lutto nei carabinieri, Luca Sannino è morto a soli 27 anniUn giovane carabiniere di soli 27 anni è morto dopo una malattia che non gli ha lasciato scampo. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Scafati in lutto per la morte di Biagio Liban Di Lallo, morto in un incidente stradale in Abruzzo; Incidente sulla Statale, scontro tra camion e auto: Biagio muore a 27 anni; Incidente fatale sulla strada statale 690 Avezzano-Sora, muore un 26enne di Scafati; Superstrada del Liri, due morti in due giorni. Auto contro tir: deceduto 26enne. Tir vola da viadotto, perde la vita camionista. Lutto a Scafati per Biagio Liban Di Lallo, morto a 27 anni in un incidente stradaleIl cordoglio del sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti, per la morte del 27enne Biagio Liban Di Lallo, deceduto in seguito a un incidente stradale tra Abruzzo e Lazio. Segui le notizie di Fanpage.it ... fanpage.it Incidente sulla Statale, scontro tra camion e auto: Biagio muore a 27 anniLa città di Scafati è a lutto per la morte di Biagio Liban Di Lallo, ragazzo di 27 anni residente nella città dell'Agro, morto a seguito di un drammatico ... ilmattino.it SCAFATI IN LUTTO, MUORE A 21 ANNI DOPO LO SCHIANTO SULLA SORA-AVEZZANO- Una tragedia che colpisce profondamente Scafati. All’alba di ieri ha perso la vita Biagio Liban Di Lallo, appena 21 anni, rimasto coinvolto in un drammatico - facebook.com facebook