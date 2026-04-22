L’Ue presenta un nuovo pacchetto di misure contro la crisi energetica cosa prevede
La Commissione Ue presenta “ AccelerateEu ” pacchetto di misure energetiche sia a breve termine sia strutturali con effetti a lungo termine con l’obiettivo di ridurre ulteriormente la dipendenza dai mercati volatili dei combustibili fossili e rafforzare la resilienza dell’Europa contro i rischi futuri, basandosi su energie pulite e sull’elettrificazione prodotte in patria. Coordinamento tra Stati. L’esecutivo europeo propone un coordinamento tra gli Stati che viene definito “ fondamentale ” per quanto riguarda il riempimento dei depositi sotterranei di gas, l’utilizzo di flessibilità nelle norme di riempimento, o qualsiasi rilascio eccezionale di scorte di petrolio.🔗 Leggi su Lapresse.it
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Temi più discussi: Prove di indipendenza: la strategia autonoma dell’UE in un ordine che cambia; Costa cerca nuova cooperazione coi Paesi del Golfo: Difendiamo l’ordine internazionale, o sarà il caos; Verso il nuovo Regolamento rimpatri: Più obblighi, meno diritti, e pressioni sugli stati terzi per allinearsi alle politiche di rimpatrio europee; L'Ue è antiquata.
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