La Commissione Ue presenta “ AccelerateEu ” pacchetto di misure energetiche sia a breve termine sia strutturali con effetti a lungo termine con l’obiettivo di ridurre ulteriormente la dipendenza dai mercati volatili dei combustibili fossili e rafforzare la resilienza dell’Europa contro i rischi futuri, basandosi su energie pulite e sull’elettrificazione prodotte in patria. Coordinamento tra Stati. L’esecutivo europeo propone un coordinamento tra gli Stati che viene definito “ fondamentale ” per quanto riguarda il riempimento dei depositi sotterranei di gas, l’utilizzo di flessibilità nelle norme di riempimento, o qualsiasi rilascio eccezionale di scorte di petrolio.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - L’Ue presenta un nuovo pacchetto di misure contro la crisi energetica, cosa prevede

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