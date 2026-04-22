Lotta U20 | i quindicenni della Fortitudo sfidano i grandi sul tatami

Durante i Campionati Italiani di Lotta nella categoria U20, una squadra di quindicenni provenienti da Reggio Calabria ha gareggiato contro atleti più esperti. I giovani lottatori hanno affrontato diverse sfide sul tatami, mettendo in mostra le proprie capacità e determinazione. La competizione ha visto protagonisti atleti di varie regioni italiane, con incontri sia di lotta libera che di lotta greco-romana.

Una nuova generazione di lottatori reggini ha messo alla prova la propria determinazione sul tatami nazionale, sfidando atleti molto più esperti durante i Campionati Italiani di Lotta nella categoria U20. La delegazione della Fortitudo 1903 ha ottenuto risultati di rilievo, guidata da un gruppo di quindicenni che, nonostante la giovane età, sono riusciti a posizionarsi tra i migliori della competizione. Tra i protagonisti della prestazione sportiva spiccano Angelo Chirico e Demetrio Albino, i qu .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lotta U20: i quindicenni della Fortitudo sfidano i grandi sul tatami Notizie correlate Meno studenti per gli Istituti tecnici: i quindicenni in Italia sono il 12,6% della popolazione. “Senza giovani nessuna riforma regge” e come inciderà sul tessuto industrialeNel convegno del 18 febbraio dedicato al riordino degli istituti tecnici, il tema della demografia ha attraversato il dibattito come un filo rosso. Leggi anche: Coltelli in aula, studente posa arma sul banco: denunciati due quindicenni