L' Oreal nel primo trimestre ricavi +3,6% a 12,15 miliardi

Da ilrestodelcarlino.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel primo trimestre, il gruppo ha registrato ricavi pari a 12,15 miliardi di euro, con un aumento del 3,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il risultato è stato ottenuto in un mercato della bellezza che si mantiene attivo e competitivo. Il CEO ha commentato che si tratta di un buon inizio, con la società che ha migliorato la propria posizione di mercato a livello internazionale.

L'Oreal chiude il primo trimestre con ricavi in crescita del 3,6% a 12,15 miliardi. "Un ottimo inizio - commenta il ceo Nicolas Hieronimus - Non solo abbiamo sovraperformato un mercato della bellezza che rimane dinamico ma abbiamo anche accelerato la nostra quota di mercato a livello globale. La ripresa del secondo semestre 2025 nei nostri due paesi principali, Stati Uniti e Cina, è proseguita e in entrambi abbiamo sovraperformato il mercato. Nonostante le attuali incertezze geopolitiche e macroeconomiche, siamo ottimisti sulle prospettive del mercato globale della bellezza. Il nostro modello multipolare, la determinazione dei nostri team e la nostra capacità di innovazione mi rendono fiducioso che continueremo a sovraperformare e a raggiungere un altro anno di crescita delle vendite e degli utili.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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