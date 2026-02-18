Peppe Servillo e Pathos Ensemble | Il Carnevale degli animali…e altre fantasie
Mercoledì 4 marzo (ore 21) sul palco dell’Auditorium Primo Maggio di Crevalcore (viale Caduti di Via Fani, 300) Peppe Servillo e Pathos Ensemble propongono il concerto-reading dal titolo Il Carnevale degli animali.e altre fantasie. A parlare in versi, attraverso la voce del poliedrico artista partenopeo, sono cani, gatti, fringuelli, lucertole, asini, tartarughe e molti altri esseri viventi, suscitando in chi li osserva una strana invidia: invidia per una vita animata da un’immediatezza agli umani definitivamente preclusa. Nel bestiario, assieme realistico e fantastico, Marcoaldi coglie in modo sorprendente l’anima animale, così intimamente connessa con l’anima del mondo.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
