Peppe Servillo e Pathos Ensemble | Il Carnevale degli animali…e altre fantasie

Mercoledì 4 marzo (ore 21) sul palco dell’Auditorium Primo Maggio di Crevalcore (viale Caduti di Via Fani, 300) Peppe Servillo e Pathos Ensemble propongono il concerto-reading dal titolo Il Carnevale degli animali.e altre fantasie. A parlare in versi, attraverso la voce del poliedrico artista partenopeo, sono cani, gatti, fringuelli, lucertole, asini, tartarughe e molti altri esseri viventi, suscitando in chi li osserva una strana invidia: invidia per una vita animata da un’immediatezza agli umani definitivamente preclusa. Nel bestiario, assieme realistico e fantastico, Marcoaldi coglie in modo sorprendente l’anima animale, così intimamente connessa con l’anima del mondo.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Melito, per il giorno di Santo Stefano arriva Peppe ServilloPer il giorno di Santo Stefano, Melito si anima con l’arrivo di Peppe Servillo, portando musica e atmosfera festiva.

Chi è Peppe, il fratello di Toni Servillo: “Abbiamo coltivato le stesse passioni”Peppe Servillo, fratello minore di Toni Servillo, è il cantante e frontman degli Avion Travel.

Saint-Saëns: Der Karneval der Tiere hr-Sinfonieorchester Lucas & Arthur Jussen Alain Altinoglu

