Lobotka Juve interessata ma pista molto difficile

La Juventus sta monitorando la situazione di Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli. Tuttavia, al momento, sembra difficile ipotizzare un suo trasferimento alla società bianconera. La trattativa non ha ancora avuto sviluppi concreti e le difficoltà restano alte. La società torinese continua a valutare le possibilità, ma non ci sono conferme ufficiali su una trattativa in corso.

La Juventus osserva Stanislav Lobotka, ma portarlo a Torino oggi appare molto complicato. Il nome del centrocampista slovacco continua a circolare in orbita bianconera, però la strada resta stretta per motivi contrattuali e per la posizione del Napoli, come evidenziato da Tmw. Il nodo principale è la clausola rescissoria da 25 milioni di euro. Esiste, ma non può essere utilizzata da club italiani. Questo significa che, se la Juve volesse davvero affondare, dovrebbe trattare direttamente con il Napoli, scenario che al momento viene considerato poco probabile. Per questo, in caso di addio, l’uscita più credibile per Lobotka porterebbe lontano dalla Serie A.🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Lobotka, Juve interessata ma pista molto difficile Notizie correlate Lobotka Juve, l’arrivo del centrocampista si fa sempre più complicato: la posizione del Napoli è molto chiaradi Redazione JuventusNews24Lobotka Juve, lo slovacco continua ad essere l’obiettivo numero uno per il centrocampista. Milan, Giménez: “Operazione alla caviglia, decisione molto difficile. Ma sono sicuro che …”Santiago Giménez, in questa stagione, ha fin qui totalizzato appena 12 presenze con il Milan, per soli 781' sul terreno di gioco. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Calciomercato Juve, segnale Napoli: si cerca già il sostituto di Lobotka; Calciomercato Juve segnale Napoli | si cerca già il sostituto di Lobotka; Dino Zoff non ha dubbi: Juventus, il secondo posto del Napoli è nel mirino. Lobotka, Juve interessata ma pista molto difficileForzAzzurri.net - Lobotka, Juve interessata ma pista molto difficile La Juventus osserva Stanislav Lobotka, ma portarlo a Torino oggi appare molto complicato. Il nome del ... forzazzurri.net Lobotka-Juve? Spalletti lo porterebbe volentieri, ma la pista è da escludere: il motivoLa Juventus continua a seguire con interesse Stanislav Lobotka, centrocampista classe 1994 del Napoli e della nazionale slovacca ... tuttonapoli.net Flessione e contratto: al #Napoli per blindare la Champions serve il miglior #Lobotka x.com CAIAZZA SGANCIA LA BOMBA: “LOBOTKA E MERET ALLA JUVE” Uno scenario che accende immediatamente il dibattito. Nel corso di Ne Parliamo il Lunedì su Canale 8, Salvatore Caiazza lancia un’ipotesi di mercato destinata a far discutere. “Lobotka va all - facebook.com facebook