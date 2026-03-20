Lobotka Juve l’arrivo del centrocampista si fa sempre più complicato | la posizione del Napoli è molto chiara

Lobotka, centrocampista slovacco, rimane il primo obiettivo della Juventus per rinforzare il reparto mediano. Tuttavia, l’operazione si complica, poiché il Napoli ha mantenuto una posizione ferma sulla sua cessione. La trattativa tra le due squadre è ancora in corso, ma non ci sono segnali di un accordo imminente. La situazione rimane in evoluzione e si attendono aggiornamenti nelle prossime ore.

Lobotka Juve, lo slovacco continua ad essere l’obiettivo numero uno per il centrocampista. Ma il Napoli non apre alla sua cessione. Il calciomercato italiano vive spesso di intrecci suggestivi e ritorni di fiamma, ma non tutte le storie d’amore tecnico sono destinate a concretizzarsi sotto una nuova maglia. Uno dei nomi più caldi accostati recentemente alla Continassa è quello del metronomo slovacco, perno fondamentale del centrocampo partenopeo degli ultimi anni. Nonostante le voci insistenti, però, l’affare Lobotka Juventus sembra destinato a rimanere un capitolo chiuso ancor prima di essere scritto, scontrandosi con la ferrea volontà della proprietà azzurra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Lobotka Juve, l’arrivo del centrocampista si fa sempre più complicato: la posizione del Napoli è molto chiara Articoli correlati Kolo Muani Juve, il ritorno si fa sempre più complicato: la qualificazione del Tottenham complica i piani. Le ultimissimeCarnesecchi Juventus, il portiere dell’Atalanta è uno dei candidati in caso di addio di Di Gregorio: la posizione dei bianconeri su di lui Milinkovic... Koopmeiners Juve, addio a giugno? La posizione dei bianconeri sul centrocampista olandese è molto chiara. I dettaglidi Redazione JuventusNews24Koopmeiners Juve, possibile addio in estate dell’olandese. Contenuti e approfondimenti su Lobotka Juve Temi più discussi: Lobotka è innamorato di Napoli, non credo proprio possa andare alla Juventus; Lobotka-Juve, ADL pone il veto alla cessione in Italia! Il piano del club azzurro; Dal Napoli alla Juventus: Spalletti si riprende un suo fedelissimo | Super rinforzo a fine stagione; Il Napoli immagina un futuro senza Lobotka: come e perché può spedire lo slovacco alla Juventus di Spalletti. Lobotka, difficile il trasferimento alla Juve: il Napoli non vuole cederlo ai bianconeriStanislav Lobotka, centrocampista classe 1994 del Napoli e della nazionale slovacca, difficilmente si ricongiungerà al suo mentore, Luciano Spalletti, alla Juventus. Come ... tuttojuve.com De Laurentiis, pur di non cedere Lobotka alla Juventus, preferisce che vada a scadenza nel 2027Stanislav Lobotka è finito nel mirino della Juventus, ma il patron azzurro non ha la minima intenzione di rinforzare una rivale. ilnapolista.it Lobotka alla Juve in estate TMW: spunta una clausola nel contratto - facebook.com facebook ADL blinda Lobotka! Tmw: "Mai alla Juve, al massimo va in scadenza" x.com