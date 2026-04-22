Oggi si svolge una tappa del LIVE Tour of the Alps 2026, con aggiornamenti in tempo reale sulla corsa. Tra i protagonisti, due corridori stanno cercando di ottenere un risultato importante, mentre gli appassionati seguono con attenzione gli sviluppi in diretta. La gara si svolge lungo percorsi impegnativi, con le diverse categorie di atleti che portano avanti la competizione. Gli aggiornamenti sono disponibili in tempo reale attraverso vari canali online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE DALLE 11.50 LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE FEMMINILE DALLE 15.00 14:40 Discesa estremamente tecnica. 12 secondi di vantaggio per Oomen e Rafferty a 10 km dall’arrivo. 14:38 Rodriguez riassorbito dal gruppo, che sta rinvenendo sui due fuggitivi. 14:37 Ci si tuffa nuovamente in discesa. 15 km al traguardo, gli ultimi 5 in pianura. 14:34 Rafferty si prende i 6 secondi di abbuono in quel di Tenno. Vantaggio crollato a 25 secondi a causa dell’azione del compagno di squadra Rodriguez. 14:32 Parte invece Juan Felipe Rodriguez (EF Education – EasyPost). Azione incomprensibile in quanto il compagno di squadra Rafferty è al comando.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Oomen e Rafferty assaporano il colpaccio

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