Questa sera si svolge gara-4 dei playoff di serie A1 femminile di volley tra la squadra di Milano e quella di Conegliano. La partita è trasmessa in diretta e si prevede molto combattuta, con entrambe le formazioni che cercano la vittoria per avanzare nella competizione. Per seguire gli aggiornamenti in tempo reale, è possibile cliccare sul link dedicato alla diretta.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara-4 dei playoff di serie A1 femminile di volley tra Numia Vero Volley Milano e Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano. Una finale che sembrava indirizzata ha improvvisamente cambiato direzione. Milano ha riaperto i giochi con una prova di spessore in gara-3 e ora gara-4, in programma all’Allianz Cloud, diventa uno snodo cruciale nella corsa allo scudetto. Conegliano resta avanti 2-1 e ha ancora il destino nelle proprie mani, ma l’inerzia della serie non è più la stessa e le certezze costruite nelle prime due sfide sono state messe in discussione. Il successo lombardo ha evidenziato un elemento chiaro: l’equilibrio tecnico tra le due squadre è più sottile di quanto raccontasse il punteggio della serie.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Milano-Conegliano, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: gara-4 che si annuncia vibrante

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GAMEDAY Numia Vero Volley Milano vs . Imoco Conegliano Gara 4 - Finale Scudetto Serie A1 Tigotà 20:30 Allianz Cloud - Milano (MI) Diretta su Rai Sport | DAZN e VBTV (a pagamento) #ImocoVolley #Game facebook

Pallavolo A1F Scudetto - Gara3: Imoco Conegliano vs Numia Vero Volley Milano (foto di Flavio Pavanello) x.com