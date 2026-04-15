LIVE Milano-Conegliano 0-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | inizia gara-2

Alle ore 20:45 si è aperto il secondo incontro della serie tra le due squadre di pallavolo femminile, con entrambe le formazioni sul campo. La partita si è subito mostrata equilibrata, senza che nessuna delle due riuscisse a segnare nei primi minuti. La cronaca segnala un punto vincente di Zhu con un attacco di pipe, dopo un muro di Fahr su Lanier. La gara prosegue con il punteggio di 0-2.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Milano-Conegliano 0-2 Pipe vincente di Zhu, con Fahr che si era portata il muro di Lanier. 0-1 Diagonale vincente di Haak da posto 2. Subito uno scambio lungo con Conegliano che difende due volte Egonu PRIMO SET 20.29 Questo lo starting six di Milano: Kurtagic-Danesi, Piva-Lanier, Egonu-Bosio e Fersino (libero) 20.28 Questo è il sestetto titolare di Conegliano: Haak-Wolosz, Fahr-Chirichella, Gabi-Zhu e De Gennaro (libero) 20.26 Terminato l’inno, la cui seconda metà è stata cantata a cappella da tutto il palazzetto. 20.24 È il momento dell’inno italiano. 20.24 Le due squadre sono schierate in campo mentre Andrea Zorzi porta la coppa, accolto da un applauso del pubblico.🔗 Leggi su Oasport.it

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Milano - Conegliano 3-1: gli Highlights | Serie A1 di Pallavolo femminile 2025/26

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#SerieA1femminile playoffs FINALS game1 Conegliano-Milano 3-2 (25-20 25-27 20-25 27-25 15-13) CO: Haak 28 MI: Egonu 19 #pallavolo #volley #volleyball x.com