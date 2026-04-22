LIVE Milano-Conegliano 0-2 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | venete avanti anche nel terzo set 9-12

Nella partita di volley femminile tra le squadre di Milano e Conegliano, le venete sono in vantaggio con un punteggio di 2-0. Nel terzo set, Conegliano si porta avanti con un punteggio di 9-12. Durante il match, si sono verificati vari scambi tra le due formazioni, con alcune azioni decisive come un punto out di Gabi e una parallela giocata da Conegliano. La partita è in corso e i punteggi vengono aggiornati in tempo reale.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16-19 Mano out Gabi da zona 4 16-18 La parallela di Egonu da seconda linea 15-18 Primo tempo di Kurtagic 14-18 Fallo di seconda linea di Lanier 14-17 Mano out Daalderop da zona 4 14-16 Parallela di Egonu da zona 2 13-16 In rete Piva da zona 4 13-15 Mano out Piva da zona 4 12-15 Out Piva da zona 4. Occasione sprecata da Milano 12-14 Mano out Piva da zona 4, torna a fare punti la schiacciatrice di Milano 11-14 Che difesa di Lanier, cade sulla line del campo di Conegliano 9-14 Out Egonu 9-13 Primo tempo Fahr 9-12 Mano out Egonu da seconda linea 8-12Diagonale di Gabi da zona 4 8-11 Errore al servizio Milano 8-10 Diagonale stretta senza rincorsa di Lanier da zona 4 7-10 La fast di Chirichella 7-9 Ancora la parallela di Egonu da seconda linea.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Milano-Conegliano 0-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: venete avanti anche nel terzo set, 9-12 Notizie correlate LIVE Busto Arsizio-Conegliano 0-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: venete avanti anche nel terzo set, 4-1115-25 In rete la diagonale di Diof, si chiude qui una partita a senso unico che qualifica Conegliano alla semifinale playoff 17-25 Il tocco vincente... LIVE Conegliano-Milano 0-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: venete avanti nel secondo set, 11-9CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20-17 La diagonale di Haak da zona 2 19-17 La slash di Zhu 18-17 Out il primo tempo di Fahr a chiudere una... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: LIVE Milano-Conegliano 0-3, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: netta vittoria delle pantere; Colpo Milano, batte 3-1 Conegliano e riapre le Finali Scudetto: rivivi il LIVE; PROSECCO DOC MOZZAFIATO A MILANO, 3-0 A MILANO! LE PANTERE SI PORTANO SUL 2-0 NELLA FINALE SCUDETTO, CHANCE TRICOLORE DOMENICA AL PALAVERDE; Conegliano travolge Milano in gara-2: lo scudetto è a un passo. LIVE Milano-Conegliano 0-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: la Numia si sveglia tardi, alle venete anche il secondo set, 22-25CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara-4 dei playoff di serie A1 femminile di volley tra Numia Vero ... oasport.it Diretta | Milano Conegliano (risultato 0-1) video streaming: Imoco, avvio sprint! (gara-4, 22 aprile 2026)Sta per cominciare la diretta Milano Conegliano: è gara-4 della finale scudetto e questo ci permette di ricordare che l’ultima volta in cui il tricolore è stato assegnato nella quinta partita della ... ilsussidiario.net Lo “SCAMBIO” della partita #Volleyball #TheFinals #Pallavolo #Milano #Conegliano - facebook.com facebook Pallavolo A1F Scudetto - Gara3: Imoco Conegliano vs Numia Vero Volley Milano (foto di Flavio Pavanello) x.com