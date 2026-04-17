LIVE Freccia del Brabante 2026 in DIRETTA | il gruppo controlla l’azione dei fuggitivi

Durante la corsa, si è registrata un’accelerazione di un ciclista in fuga, con alcuni dei principali favoriti che si sono mossi all’attacco. In questo momento, il gruppo sta monitorando attentamente la situazione, controllando i movimenti dei fuggitivi e cercando di organizzare le prossime mosse. La corsa prosegue con un ritmo intenso, e si aspetta una svolta nelle fasi successive.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:01 Accelerazione di Tim Wellens. Prime schermaglie tra i big. 15.59 Si affronta ora il pavé di Hertstraat (0.3 km). Forcing della Bahrain-Victorious. 15.59 1’40” il distacco del gruppo al primo passaggio sul traguardo. 15.56 Oldani e Vervaeke inseguono i sei battistrada con un ritardo di 1’10”. 15.54 La fuga passa ora sul traguardo. Cominciano i tre giri del circuito finale. 15.52 100 chilometri fatti, 60 ancora da percorrere. 15.49 La prossima salita sarà quella di S-Bocht Overijse (1.3 km à 3.8%). 15.46 Lo raggiunge Stefano Oldani (Caja Rural Seguros RGA). 15.45 Attacco in gruppo di Louis Vervaeke (Soudal Quick-Step).🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Freccia del Brabante 2026 in DIRETTA: il gruppo controlla l’azione dei fuggitivi Notizie correlate LIVE GP Indurain 2026 in DIRETTA: il gruppo controlla l’azione dei fuggitiviCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:28 Marc Soler della UAE Team Emirates-XRG ha invece preso parte a sette edizioni della classica spagnola. LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo controlla l’azione dei fuggitiviCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SCHELDEPRIJS DALLE 13. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: È la Brabante dei giovani: Grégoire, Del Grosso e Agostinacchio si sfidano. La guida completa; Freccia del Brabante 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Diversi italiani puntano al colpaccio; Freccia del Brabante in Diretta Streaming | DAZN IT; DIRETTA Freccia del Brabante 2026 LIVE. LIVE Freccia del Brabante 2026 in DIRETTA: sei al comando, gruppo a 1’50CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.52 100 chilometri fatti, 60 ancora da percorrere. 15.49 La prossima salita sarà quella di S-Bocht Overijse ... oasport.it Freccia del Brabante 2026: percorso, orari e dove vederla in streamingLa Freccia del Brabante 2026 si disputa oggi in Belgio, segnando il passaggio dalle classiche del pavé alle prime salite delle Ardenne. La gara, con partenza da Beersel e arrivo a Overijse, presenta q ... it.blastingnews.com La Freccia del Brabante femminile si chiude con lo sprint vincente della francese Célia Gery della FDJ United-Suez. facebook UAE Team Emirates – XRG, Tim Wellens torna a correre alla Freccia del Brabante: “Ho perso un po’ di condizione” x.com