LIVE Freccia Vallone 2026 in DIRETTA | i fuggitivi consolidano il vantaggio

Alle 10 di questa mattina è iniziata la tappa del Tour of the Alps, con i corridori che hanno subito preso il comando della corsa. Durante la giornata, alcuni ciclisti sono riusciti ad allungare sugli inseguitori, consolidando così il vantaggio accumulato nelle prime fasi della gara. La Freccia Vallone femminile è partita alle 15, con le atlete che stanno affrontando le salite più impegnative del percorso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DEL TOUR OF THE ALPS DALLE 10.00 LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE FEMMINILE DALLE 15.00 12:32 La prossima difficoltà da affrontare sarà la Côte de Trasenster (3.3km al 5.3%). 12.29 Margine dei fuggitivi che sfiora i 3?. 12.26 175 chilometri al traguardo. 12.23 A guidare l’inseguimento troviamo UAE Team Emirates – XRG, Tudor Pro Cycling Team e Lidl – Trek. 12.20 Il plotone ha lasciato definitivamente spazio alla fuga. 12.16 Il gruppo dista già oltre un minuto. 12.13 I sei attaccanti: Sjoerd Bax (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), Andreas Leknessund (Uno-X Mobility), Jardi Christiaan van der Lee (EF Education – EasyPost), Alan Jousseaume (TotalEnergies), Jakub Otruba (Caja Rural – Seguros RGA) e Vincent Van Hemelen (Team Flanders – Baloise).🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Freccia Vallone 2026 in DIRETTA: i fuggitivi consolidano il vantaggio Notizie correlate LIVE Freccia Vallone 2026 in DIRETTA: tutto pronto per il viaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DEL TOUR OF THE ALPS DALLE 10. LIVE Freccia Vallone 2026 in DIRETTA: iniziata la garaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DEL TOUR OF THE ALPS DALLE 10. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Freccia Vallone 2026, il Muro è senza padrone: Seixas sfida tutti a Huy; DIRETTA Freccia Vallone 2026 LIVE; Dove vedere in tv la Freccia Vallone 2026: orario, canale in chiaro, streaming; Freccia Vallone 2026: percorso, favoriti e dove vederla in TV e streaming. LIVE Freccia Vallone 2026 in DIRETTA: iniziata la garaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DEL TOUR OF THE ALPS DALLE 10.00 LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE FEMMINILE ... oasport.it LIVE Freccia Vallone femminile 2026 in DIRETTA: Vollering contro tutte, aggiornamenti dalle 15.00CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DEL TOUR OF THE ALPS DALLE 10.00 LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE DALLE 11.50 ... oasport.it Ci siamo! È tempo di Freccia Vallone: la classifica belga torna protagonista come sequel dell’Amstel Gold Race e aperitivo della Liegi-Bastogne-Liegi Senza il campione uscente Tadej Pogacar e neanche Remco Evenepoel, vedremo se il baby-fenome - facebook.com facebook Pronti per le emozioni della Freccia Vallone #FlecheWallonne x.com