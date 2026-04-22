Lite e fendenti Il ferito rischia ancora la vita

Da ilgiorno.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì pomeriggio, in via Lanino a Mortara, si è verificata una lite tra due cittadini egiziani che è finita con un'aggressione con coltelli. La polizia sta indagando sulle cause dell'incidente, mentre un uomo ferito è stato soccorso e trasportato in ospedale. Le sue condizioni sono ancora gravi e la situazione resta sotto osservazione. La dinamica dell’evento è ancora oggetto di accertamenti.

Sono ancora tutte da chiarire le cause del diverbio che, lunedì pomeriggio, è degenerato in una aggressione coltelli alla mano tra due cittadini di nazionalità egiziana avvenuto in via Lanino a Mortara. Il più grave dei due, 33 anni, è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Niguarda di Milano dove si trova attualmente ricoverato in Prognosi riservata. Le sue condizioni sono molto gravi e la sua vita è in pericolo. Meno grave è il quadro dell’altro coinvolto, un suo connazionale di 24 anni, che pur grave, non correrebbe lo stesso rischio. Attualmente è ricoverato al policlinico San Matteo di Pavia. Al momento sulla vicenda sono in corso gli accertamenti dei carabinieri che non hanno ancora formulato accuse a carico dei due soggetti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

lite e fendenti il ferito rischia ancora la vita
© Ilgiorno.it - Lite e fendenti. Il ferito rischia ancora la vita

Notizie correlate

Lite e colpi di pistola tra vicini a Brugherio, figlio rischia la vita, padre fuori pericoloCompletamente rinnovato, il locale riapre al pubblico dopo alcune settimane di chiusura che hanno permesso… Quando gli automobilisti notano un...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Lite e fendenti. Il ferito rischia ancora la vita; Lite in strada tra due persone, uomo colpito all'addome con due fendenti: un arresto per tentato omicidio; Potrebbe essere stata una lite familiare degenerata. La svolta nelle indagini sull'omicidio di Andrea Sciorilli, 21 anni, diplomato in amministrazione, finanza e marketing, sarebbe arrivata nella notte. I carabinieri hanno sottoposto a fermo il padre, Antonio Scioril; Omicidio Tacconi, lite fatale ad Ascoli. Le associazioni: Il disagio sociale è in forte aumento anche qui. Domani fiaccolata degli amici.

lite e fendenti ilLite e fendenti. Il ferito rischia ancora la vitaSono ancora tutte da chiarire le cause del diverbio che, lunedì pomeriggio, è degenerato in una aggressione coltelli alla mano tra due cittadini di nazionalità egiziana avvenuto in via Lanino a ... ilgiorno.it

lite e fendenti ilLite in strada tra due persone, uomo colpito all'addome con due fendenti: un arresto per tentato omicidioLe indagini sono state svolte con l'ausilio delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza, nonché con le testimonianze rese da persone informate sui fatti ... napolitoday.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.