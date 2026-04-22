Lunedì pomeriggio, in via Lanino a Mortara, si è verificata una lite tra due cittadini egiziani che è finita con un'aggressione con coltelli. La polizia sta indagando sulle cause dell'incidente, mentre un uomo ferito è stato soccorso e trasportato in ospedale. Le sue condizioni sono ancora gravi e la situazione resta sotto osservazione. La dinamica dell’evento è ancora oggetto di accertamenti.

Sono ancora tutte da chiarire le cause del diverbio che, lunedì pomeriggio, è degenerato in una aggressione coltelli alla mano tra due cittadini di nazionalità egiziana avvenuto in via Lanino a Mortara. Il più grave dei due, 33 anni, è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Niguarda di Milano dove si trova attualmente ricoverato in Prognosi riservata. Le sue condizioni sono molto gravi e la sua vita è in pericolo. Meno grave è il quadro dell’altro coinvolto, un suo connazionale di 24 anni, che pur grave, non correrebbe lo stesso rischio. Attualmente è ricoverato al policlinico San Matteo di Pavia. Al momento sulla vicenda sono in corso gli accertamenti dei carabinieri che non hanno ancora formulato accuse a carico dei due soggetti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lite e fendenti. Il ferito rischia ancora la vita

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