Nelle prime ore di mercoledì, una nave portacontainer vicino allo Stretto di Hormuz è stata attaccata da un elicottero da combattimento dell’Iran, secondo quanto riferito dall’Organizzazione britannica per il controllo del traffico marittimo. L’incidente si è verificato in un'area strategica molto frequentata dalle rotte commerciali mondiali. Non sono stati forniti dettagli sui danni alla nave o su eventuali feriti.

Secondo l’Organizzazione britannica per il controllo del traffico marittimo (UKMTO), una nave portacontainer nei pressi dello Stretto di Hormuz è stata attaccata da un elicottero da combattimento dell’Iran nelle prime ore di mercoledì. Secondo quanto riferito dalle autorità marittime, la nave è stata avvicinata da una cannoniera appartenente al Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane (IRGC), che non ha dato alcun preavviso via radio prima di “aprire il fuoco contro l’imbarcazione”. L’attacco ha causato “gravi danni al ponte di comando”, ha aggiunto. L’Iran invitano gli USA a togliere il blocco. «Gli Stati Uniti devono cessare la loro ‘ violazione del cessate il fuoco ‘ prima di qualsiasi nuovo ciclo di negoziati».🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - L’Iran ha appena colpito una nave portacontainer nei pressi dello Stretto di Hormuz

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