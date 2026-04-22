L’incredulità degli amici di Adriana e Mauro | Dovevamo vederci invece abbiamo trovato i carabinieri

Gli amici di Adriana e Mauro sono rimasti sbalorditi nel trovare i carabinieri davanti alla grande villa gialla, invece di incontrarsi come previsto. La scena si è svolta a Bologna, il 22 aprile 2026, con il cancello chiuso che delimita l’ingresso della proprietà. Nessuno dei presenti ha potuto entrare, mentre le forze dell’ordine erano già sul posto. La situazione ha suscitato sorpresa tra coloro che avrebbero dovuto partecipare all’appuntamento.

Bologna, 22 aprile 2026 – Il cancello chiuso della grande villa gialla presidiato dai carabinieri. L’edificio signorile, con un bel giardino, dove abitavano Mauro Zaccarini e Adriana Mazzanti, si trova proprio davanti al centro sportivo di Torre Verde, immerso nella quiete della campagna del comune di Castel Maggiore. La notizia del femminicidio-suicidio ha sconvolto tutti. I vicini di casa attoniti. Sfilano alcuni vicini di casa che, dopo aver parcheggiato le auto nell’attiguo parcheggio condominiale, si avviano verso l’ingresso. Una volta arrivati al cancello, trovano i militari dell’Arma che chiedono loro i documenti per accertarsi dell’effettiva residenza delle persone che vogliono entrare nel cortile della villa.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’incredulità degli amici di Adriana e Mauro: “Dovevamo vederci, invece abbiamo trovato i carabinieri” Notizie correlate “Dovevamo vederci, poi…”. Maria Rita Parsi, la rivelazione di Monica SettaÈ morta oggi, 2 febbraio, all’età di 78 anni, Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta di fama internazionale e figura centrale nella tutela... Leggi anche: Monica Setta, il dolore per la morte di Maria Rita Parsi: "Dovevamo vederci sabato scorso. Non ho parole amica mia"