Dovevamo vederci poi… Maria Rita Parsi la rivelazione di Monica Setta

Maria Rita Parsi, psicologa di fama internazionale, è morta oggi a 78 anni. La notizia ha colpito molti: per anni ha lavorato per proteggere bambini e adolescenti, diventando un punto di riferimento nel suo campo. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo della psicologia e tra le persone che si sono affidate a lei.

È morta oggi, 2 febbraio, all'età di 78 anni, Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta di fama internazionale e figura centrale nella tutela dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia e all'estero. Nel corso della sua lunga carriera, Maria Rita Parsi è stata un punto di riferimento nel dibattito pubblico sui diritti dei minori, unendo competenza scientifica, impegno civile e una costante attività di divulgazione. Fondatrice della Scuola italiana di psicoanimazione (Sipa) e dell'associazione Movimento per, con e dei bambini, poi divenuta Fondazione Movimento Bambino Onlus, Parsi ha dedicato la sua vita alla protezione dei più fragili.

