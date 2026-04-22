L'incredibile storia di Anthony McIntosh | trionfa nel WEC a Imola dopo esser stato ad un passo dalla morte

Anthony McIntosh ha conquistato la vittoria nella categoria LMGT3 alla 6 Ore di Imola del WEC 2026, alla guida della BMW #69 del Team WRT. La sua affermazione in pista si accompagna a una storia personale caratterizzata da una grave malattia di Lyme che, pochi anni prima, lo aveva portato vicino alla morte a causa di complicazioni cerebrali. La sua esperienza evidenzia un percorso di recupero e determinazione.