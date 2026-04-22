L'incredibile storia di Anthony McIntosh | trionfa nel WEC a Imola dopo esser stato ad un passo dalla morte
Anthony McIntosh ha conquistato la vittoria nella categoria LMGT3 alla 6 Ore di Imola del WEC 2026, alla guida della BMW #69 del Team WRT. La sua affermazione in pista si accompagna a una storia personale caratterizzata da una grave malattia di Lyme che, pochi anni prima, lo aveva portato vicino alla morte a causa di complicazioni cerebrali. La sua esperienza evidenzia un percorso di recupero e determinazione.
Anthony McIntosh ha vinto la LMGT3 alla 6 Ore di Imola del WEC 2026 con la BMW #69 del Team WRT. Dietro quel successo c'è però una storia molto più forte del risultato: pochi anni fa era stato a un passo dalla morte per una grave forma di malattia di Lyme arrivata fino al cervello. Da quel trauma è nata la sua seconda vita, quella nel motorsport.🔗 Leggi su Fanpage.it
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