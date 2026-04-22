Anna Vivaldi è ancora alla guida di Confcooperative Lavoro e Servizi Liguria, un'organizzazione che mette in collegamento l’economia legata al mare con la produzione industriale della regione. La sua presidenza si inserisce in un sistema di cooperative che coinvolge diversi settori economici. Il valore complessivo delle cooperative che rappresenta si aggira intorno ai 75 milioni di euro.

Anna Vivaldi mantiene la presidenza di Confcooperative Lavoro e Servizi Liguria, guidando un sistema che connette l’economia del mare alla produzione industriale del territorio. L’assemblea regionale ha confermato la carica della vicepresidente di Dock Service, consolidando una rete che oggi coordina circa 80 cooperative in tutta la regione, con un impatto economico che raggiunge i 75 milioni di euro e coinvolge oltre 2.000 lavoratori. Il motore cooperativo tra logistica portuale e innovazione marina. Il tessuto produttivo ligure si conferma estremamente diversificato, capace di muoversi con agilità tra settori tradizionali e nuove frontiere tecnologiche.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Liguria: Anna Vivaldi guida il motore da 75 milioni delle cooperative

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