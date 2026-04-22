Licenziato e morto suicida La sentenza | provvedimento illegittimo

Il tribunale del lavoro di Venezia ha stabilito che il licenziamento di un dipendente della Metro di Marghera, avvenuto nel 2024, è stato illegittimo. La decisione arriva in seguito al caso del dipendente, che si è tolto la vita poco dopo aver perso il lavoro. La sentenza si basa sulla valutazione del provvedimento adottato dall’azienda, considerato non conforme alla normativa vigente.

Il tribunale del lavoro di Venezia ha giudicato illegittimo il licenziamento di Paolo Michielotto, dipendente della Metro di Marghera morto suicida nel 2024. Poco tempo prima aveva perso il lavoro per un presunto danno economico all'azienda. L'esito della sentenza è stato diffuso in queste ore.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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