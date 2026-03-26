Il Tar ha dichiarato illegittimo l’iter relativo allo stadio-clinica, confermando che non rispettava le procedure previste dalla legge. Dopo la sentenza, l’assessore regionale ha pubblicato un messaggio in cui si è mostrato con la maglia di una squadra di calcio, commentando che la verità è stata pienamente rivelata. La decisione del tribunale evidenzia la nullità del procedimento avviato in passato.

"Finalmente il re è nudo e la verità è emersa completamente", così in un post in cui indossa la maglia della Ternana, l’assessore regionale Thomas De Luca. Il tema, spinoso, è quello del progetto stadio-clinica bocciato dal Tar (che ha ritenuto illegittima la nota determina comunale del luglio scorso) su ricorso della Regione. "La Giunta regionale – afferma De Luca – ha difeso gli interessi di Terni da un percorso illegittimo che avrebbe lasciato lo stadio Libero Liberati in macerie, fatto precipitare il Comune di Terni in dissesto e lasciato la Regione pagare danni incalcolabili. Noi abbiamo solo difeso l’interesse pubblico. Quello di Terni e quello dell’Umbria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Stadio-clinica, un iter illegittimo". De Luca dopo la sentenza del Tar

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