Ieri, due soldati israeliani sono stati condannati a 30 giorni di carcere dopo aver distrutto una statua di Gesù in un villaggio nel Libano. La decisione è stata comunicata dall’esercito israeliano, che ha spiegato le motivazioni della sentenza. La statua si trovava nel villaggio di Debel, e l’episodio ha suscitato reazioni nella regione. La condanna riguarda esclusivamente i militari coinvolti nell’azione.

Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi. Regala più che puoi entro il 25 aprile. Ieri l’esercito israeliano ha condannato a 30 giorni di prigione due soldati: il militare che nei giorni scorsi ha distrutto una statua di Gesù nel villaggio libanese di Debel e il commilitone che lo ha ripreso in video. Il comando nord ha sostituto la statua distrutta, scusandosi per l’accaduto. Secondo i dati raccolti dall’ong israeliana Yesh Din, tra il 2020 e il 2025 meno dell’1% delle violenze commesse dai soldati israeliani su persone palestinesi ha condotto a un’incriminazione. Sono nate due nuove newsletter. La prima: ricevi in anteprima ogni sera a mezzanotte la copertina della nuova edizione del manifesto.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Libano: statua di Gesù distrutta, 30 giorni di carcere

Notizie correlate

Statua di Gesù profanata in Libano: 30 giorni di carcere al soldato dell'IdfL’esercito israeliano ha annunciato provvedimenti disciplinari nei confronti del soldato che ha distrutto con una mazza una statua di Gesù nel sud...

Leggi anche: In carcere per 30 giorni il soldato israeliano che ha demolito la statua di Gesù in Libano. E l’Idf ne fa installare una nuova

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Libano choc, la profanazione della statua di Gesù ha scatenato l'indignazione mondiale; Tsahal conferma la profanazione di una statua di Gesù Cristo in Libano da parte di un suo soldato; Libano, soldato Idf distrugge statua Gesù: Israele: Vergognoso, scuse a cristiani; Libano, statua di Gesù distrutta da un soldato israeliano. L'esercito: Lo abbiamo identificato. Pizzaballa: Profonda indignazione.

Soldato israeliano profana una statua di Gesù in Libano, scatta l'indignazioneTel Aviv conferma la foto virale sui social, il Patriarca di Gerusalemme: Affronto alla fede cristiana, Netanyahu esprime rammarico e condanna il suo militare ... rainews.it

Un soldato IDF distrugge una statua di Gesù in Libano: Israele lo punisce e sostituisce la statuaVideo e foto del fatto hanno provocato l'indignazione internazionale e le autorità israeliane sono state chiamate ad una rapida risposta ... rainews.it

Mentre gli occhi sono puntati su Iran e Libano, la violenza dei coloni israeliani nei confronti dei palestinesi sta aumentando. Nel mese di marzo, sono stati uccisi 8 palestinesi a causa delle azioni perpetrate dai coloni israeliani: in 10 anni di dati questo numero facebook

In attesa dei negoziati a Washington tra Libano e Israele sui cieli libanesi i droni israeliani tornano a colpire la popolazione. Il reportage dell'inviata Lucia Goracci x.com