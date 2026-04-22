Giovedì 23 aprile 2026 alle 19:00 si giocherà la sfida tra Levante e Siviglia, con le formazioni ufficiali già annunciate. La partita si svolgerà al Ciutat de Valencia e sarà segnata dalla possibilità di almeno un gol per parte, secondo le quote dei pronostici. La quota salvezza si sta alzando nelle ultime settimane, mentre la competizione tra le squadre si fa sempre più intensa e coinvolgente.

La quota salvezza si sta alzando nelle ultime giornate, il livello di competitività si è elevato tantissimo e la lotta è sempre più appassionante: il turno infrasettimanale di Liga regalerà una sfida molto importante giovedì notte, al Ciutat de Valencia. Il Levante, penultimo con 29 punti, ospiterà il Siviglia, sedicesimo, con cinque punti in più:. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Levante-Siviglia (giovedì 23 aprile 2026 ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Almeno un gol per parte al Ciutat de Valencia

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