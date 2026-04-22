Lettura e Natura | domenica un' escursione per famiglie a Egro di Cesara

Rinviata a domenica 26 aprile l'appuntamento previsto per domenica 19. La rassegna "Lettura e Natura" fa tappa a Egro, frazione di Cesara, per una giornata dedicata alle famiglie tra i paesaggi del Lago d'Orta. L'iniziativa, promossa dall'associazione Monterosa Promotion con il contributo della.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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