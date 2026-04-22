Una donna ha scritto una lettera aperta in cui si interroga sul motivo per cui un uomo avrebbe commesso un omicidio così violento nei confronti di un fratello. La donna ha condiviso le sue riflessioni con diverse testate giornalistiche, offrendo un racconto personale sulla vicenda che l’ha coinvolta, senza fornire ulteriori dettagli sui protagonisti o sulle circostanze. La lettera mette in luce un dolore profondo e una domanda difficile da rispondere.

Milena Severi ha affidato alle testate giornalistiche un testo in cui riassume il proprio punto di vista sulla tragica vicenda che l’ha coinvolta. Eccolo. Su una vicenda così dolorosa, che coinvolge la memoria di mio fratello Franco e la sofferenza della nostra famiglia, ogni parola ha un peso preciso e merita di essere riferita in modo fedele. Il mio intento non è alimentare polemiche, ma esprimere, con dignità e verità, ciò che questa sentenza rappresenta per noi. Con la decisione definitiva della Cassazione, posso dire che la giustizia penale è stata fatta. Dopo anni durissimi, segnati dal dolore, dalle udienze e dalle attese, lo Stato ha accertato in via definitiva una verità giudiziaria.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lettera di un cuore spezzato: "Come può un uomo uccidere così orribilmente suo fratello?"

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