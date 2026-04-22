Un ricercatore statunitense di 73 anni è deceduto dopo aver seguito i consigli di un'intelligenza artificiale. Le autorità hanno confermato che l'uomo ha assunto una decisione medica basata sulle indicazioni di un sistema digitale, senza consultare un medico. L’incidente ha portato a un'indagine sulle modalità di utilizzo delle tecnologie di supporto nelle cure cliniche e sulle responsabilità associate.

La morte di un ricercatore statunitense di 73 anni, Riley, ha sollevato un dibattito cruciale sul confine tra supporto tecnologico e decisioni cliniche vitali. Lo scienziato, che vantava un dottorato in neuroscienze conseguito nel 1977 e un curriculum accademico arricchito da oltre 50 pubblicazioni scientifiche, ha perso la vita dopo aver seguito i suggerimenti di un’intelligenza artificiale anziché i protocolli medici tradizionali per gestire una leucemia linfatica cronica. Il percorso clinico tra successi terapeutici e l’errore digitale. Circa diciotto mesi fa, la salute di Riley è stata colpita da una serie di diagnosi complesse che hanno interessato diversi apparati organici.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - L’errore fatale dello scienziato: morì seguendo i consigli di un’IA

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