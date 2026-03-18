Scienziato | Napoli laboratorio d’intelligenza dove l’IA emula il genio napoletano

A Napoli, un laboratorio dedicato all’intelligenza artificiale lavora per replicare le capacità del genio napoletano. Uno scienziato spiega che il progetto mira a sviluppare sistemi che imitano le competenze umane, concentrandosi sulla creatività e l’ingegno tipici della città. La struttura si focalizza sulla ricerca e sull’innovazione nel campo dell’IA, con l’obiettivo di avanzare in questa tecnologia.

"> Napoli: Capitale dell’Intelligenza Artificiale. Il noto scienziato Derrick de Kerckhove, sociologo e direttore scientifico dell’Osservatorio TuttiMedia, ha definito Napoli come la “capitale” dell’Intelligenza Artificiale durante un dibattito tenutosi all’Arciconfraternita dei Pellegrini. L’incontro, intitolato “Noi e l’Intelligenza Artificiale. Affrontare insieme la sfida delle nuove tecnologie”, ha riunito numerosi esperti del settore, affrontando temi di crescente rilevanza per la società moderna. Un Laboratorio di Intelligenza Umana. Nel corso di un’intervista rilasciata a Il Corriere del Mezzogiorno, de Kerckhove ha sottolineato come Napoli rappresenti un vero e proprio laboratorio di intelligenza umana. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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