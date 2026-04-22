Nel cuore della storia europea, nella cornice solenne del Salone dei Cinquecento all’interno di Palazzo Vecchio, il 7 maggio prende vita " Energia Europa. strategie, visioni e nuove rotte per un’unione coesa e sicura", il grande appuntamento promosso da QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce!. Un evento che si propone come momento di riflessione alta e condivisa su uno dei temi più urgenti e determinanti del nostro tempo, quello dell’ energia come leva strategica, politica e culturale per il futuro del continente. La scelta di Firenze e del Salone dei Cinquecento non è solo simbolica ma profondamente evocativa.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’energia e l’Europa, la sfida della coesione

Behind Europe’s BRICS Shift: What’s Really Happening

Notizie correlate

Dall’Europa la sfida al petrolio, l’energia geotermica e le nuove tecnologie che estraggono risorse infinite dal cuore della rocciaL’escalation del conflitto in Medio Oriente, con le difficoltà del traffico di petroliere attraverso lo Stretto di Hormuz, sta mettendo in luce la...

Caro energia: l’Italia sfida l’Europa per salvare le bolletteIl vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, ha lanciato un ultimatum verso Bruxelles riguardo alla gestione delle risorse per contrastare...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Da dove viene l’energia che usiamo in Italia; Petrolio e gas, l’Ue teme uno shock prolungato dell’offerta; Bozza Ue, verso proposta per ridurre le tasse sull'elettricità: cosa sappiamo; Prezzo dell’elettricità in Europa: perché più rinnovabili non bastano a fermare gli shock del gas.

L’energia e l’Europa, la sfida della coesioneNel cuore della storia europea, nella cornice solenne del Salone dei Cinquecento all’interno di Palazzo Vecchio, il 7 maggio prende vita Energia Europa. strategie, visioni e nuove rotte per un’unione ... quotidiano.net

Data center, l’Europa rischia di rimanere indietro. Perché pesa il caro energiaI supercalcolatori necessari ad allenare e alimentare l’intelligenza artificiale richiedono spazi ampi, certezze normative e bollette economiche. E per questo ... repubblica.it

Stretto di Hormuz e carburante per aerei, vacanze a rischio in Europa - Ascolta x.com

Italia e Germania hanno fermato l’Europa sullo stop all’accordo Ue-Israele: maggioranza a favore, ma serviva l’unanimità. Giorgia Meloni: sempre dalla parte sbagliata della storia. Che squallore. facebook