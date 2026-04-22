Leighton Meester in versione golden hour | sandali metallic e dress floreale per il debutto beauty di Elizabeth Arden

Leighton Meester ha partecipato a un evento a Madrid per il debutto della nuova linea di prodotti beauty di Elizabeth Arden. Indossando un abito floreale e sandali metallici, ha attirato l'attenzione con il suo look durante l'evento. La scena si svolge in una location cittadina, lontana dall'ambiente abituale delle sue apparizioni pubbliche. La protagonista ha scelto un outfit che mette in risalto un'atmosfera luminosa e solare.

Ok, Blair Waldorf sarebbe fiera. Ma questa volta la scena non è l’Upper East Side, è Madrid, ed è tutto molto più glow. Leighton Meester è atterrata al Hotel Santo Mauro per il lancio della nuova fragranza di Elizabeth Arden, e il look è esattamente quello che ti aspetti da una global face: coordinato, luminoso, zero errori. Il look di Leighton Meester per Elizabeth Arden: romantic core + dettagli che brillano davvero. Partiamo dall’outfit perché sì, è tutto lì. Un abito floreale rosa firmato Markarian, silhouette off-shoulder, texture leggermente sparkling che riprende perfettamente il mood dell’evento—super garden, super soft, ma con quel twist più elegante.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Leighton Meester in versione golden hour: sandali metallic e dress floreale per il debutto beauty di Elizabeth Arden Notizie correlate Leggi anche: Elizabeth Arden Eight Hour Cream Crema: Analisi onesta Leighton Meester compie 40 anni: la famiglia da incubo, il riscatto e l’amore con Adam BrodyLa popolarità globale la travolge nei vistosi cerchietti della viziata ereditiera dell’Upper West Side.