Le décolleté 2026 sono al centro dell’attenzione nelle ultime collezioni di calzature, con modelli che spaziano tra tacchi a spillo e bassi, punte affilate o più arrotondate, e combinazioni di colori monocromatici e bicolore. Questi modelli sembrano aver sostituito molte delle varianti viste finora, diventando un elemento comune nel panorama delle scarpe femminili. La varietà di stili e colori rende queste scarpe tra le più rappresentative delle tendenze attuali.

O rmai sembra di averle viste in tutte le salse: con tacco a spillo o basso e arrotondato, dalla punta affilatissima o più morbida, monocromatiche e persino bicolore. Eppure, quando si parla di pumps, c’è sempre una variazione sul tema pronta a sorprendere. Jeans e scarpe basse: 5 look che slanciano senza tacchi X Leggi anche › Décolleté o guanti? Una cosa è certa: impossibile perdere le nuove pumps di tendenza Le décolleté, grandi classici del guardaroba, non smettono mai di reinventarsi. E se la loro proverbiale eleganza resta intatta, tra silhouette slanciate, tacchi sottili e linee affusolate, nella Primavera Estate 2026 si arricchisce di dettagli inediti e twist inaspettati.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Le nuove décolleté 2026 fanno sembrare banali tutte le altre

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