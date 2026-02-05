L' Olympic boulevard al castello e tutte le altre installazioni per Milano-Cortina 2026

Milano si prepara a ospitare le installazioni per i Giochi Olimpici del 2026. Questa volta, il cuore degli allestimenti sarà l’Olympic boulevard al castello, un’area che prenderà vita con design e creatività. Le autorità stanno lavorando per mettere in mostra queste installazioni, che diventeranno un punto di riferimento per visitatori e cittadini. È una corsa contro il tempo per allestire tutto nel modo migliore, mentre si avvicina la data dell’evento.

A Milano, come per ogni grande evento, non poteva mancare uno spazio dedicato alle installazioni di design. E così, alla vigilia della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, ecco allestito l'Olympic Boulevard del castello sforzesco, con le opere di Coca Cola, Esselunga e Alibaba, seguite dal temporary store di Tlc alla stazione centrale e dall'Oasi life experience alla Regione Lombardia. “Coca Cola è legata alle Olimpiadi da una storia quasi centenaria - racconta Andrea Mombrini, marketing director Milano-Cortina 2026 per Coca Cola company -. Con la nostra installazione ‘The Peak’ abbiamo voluto raccontare questo legame.🔗 Leggi su Milanotoday.it Approfondimenti su Milano Cortina 2026 Dagli anelli 3D al braciere, ecco l'olympic boulevard e il fan village (gratis) per le Olimpiadi a Milano Milano si prepara ad accogliere le Olimpiadi invernali con grandi novità nei luoghi della città. Samsung presenta Galaxy Z Flip7 Olympic Edition per Milano Cortina 2026 Samsung ha annunciato una versione speciale del Galaxy Z Flip7 dedicata ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 Ultime notizie su Milano Cortina 2026 Argomenti discussi: Tutto quello che puoi fare durante i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 al di fuori delle sedi di gara; Dagli anelli 3D al braciere, ecco l'olympic boulevard e il fan village (gratis) per le Olimpiadi a Milano; L’Olympic Boulevard; Dagli anelli 3D al braciere, ecco l'olympic boulevard e il fan village (gratis) per le Olimpiadi a Milano. Dagli anelli 3D al braciere, ecco l'olympic boulevard e il fan village (gratis) per le Olimpiadi a MilanoNon solo sport. A Milano le olimpiadi invernali trasformano la città anche attraverso i suoi luoghi. In occasione dell'evento arrivano l'olympic boulevard e il fan village, aree dedicate ad ... milanotoday.it L’Olympic BoulevardA Milano tutto o quasi ruoterà nella zona dell’olympic boulevard, il percorso studiato appositamente per far conoscere molti luoghi iconici della città, mantenendo sempre alto lo spirito sportivo. Un ... ilgiorno.it Gli atleti stranieri scoprono il bidet al Villaggio Olimpico di Milano-Cortina 2026: le reazioni nei video virali facebook ULTIM'ORA MILANO CORTINA Hockey femminile, Italia-Francia 4-1: esordio vincente per le Azzurre #SkySport #MilanoCortina2026 x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.