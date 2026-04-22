Nel cuore di Lucca, tra le architetture raccolte e silenziose della Chiesa di San Cristoforo, Paolo Lazzerini presenta la sua nuova personale, Notti serene che proseguirà fino al 3 maggio. Un progetto espositivo che conduce il visitatore in una dimensione sospesa tra sogno e percezione. Lazzerini costruisce un universo visivo delicato e immersivo, fatto di lune luminose e cieli punteggiati di stelle, in cui la notte perde ogni connotazione di oscurità per trasformarsi in spazio di quiete e contemplazione. Una notte accogliente, un tempo rallentato, che invitano a sostare e ascoltare. Al centro della ricerca dell’artista si aggiunge l’uso della carta, materiale fragile e al tempo stesso sorprendentemente espressivo, che diventa strumento per modulare luce e colore.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le “Notti serene“ sono il colorato antistress di Paolo Lazzerini

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Panoramica sull’argomento

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Paolo Lazzerini Arte. Oleksii Kalyna · Flowers are blooming. Sono lieto di invitarvi alla mia personale: NOTTI SERENE Dal 1 aprile al 3 maggio Chiesa di San Cristoforo Nel cuore di Lucca, tra le suggestive architetture della Chiesa di San Cristoforo. Un viaggi facebook