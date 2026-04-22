Le liste per le prossime elezioni amministrative si stanno definendo con gradualità, mentre i candidati completano le proprie iscrizioni. Tra le novità, un candidato ha ringraziato pubblicamente i media e alcuni collaboratori per la fiducia ricevuta. Le candidature si stanno consolidando in vista delle consultazioni che si terranno il 24 e 25 maggio. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora annunciato le liste definitive o i nomi dei candidati.

Piano, piano si stanno accasando tutti nelle liste che sono in fase di ultimazione da parte degli schieramenti in corsa alle amministrative del 24 e 25 maggio. Intanto, tra tante liste civiche più o meno confermate e tra quelle che invece sfoggiano il simbolo, emerge una certezza e un’assenza: non sarà della partita la civica ’Fermo si Muove’, quella che fa capo a Giovanni Lanciotti, quella rappresentata in giunta dall’assessore al turismo, Annalisa Cerretani, quella che diverse settimane fa aveva dichiarato l’appoggio al candidato sindaco Alberto Maria Scarfini. Inizialmente data nelle fila della nuova civica della coalizione Scarfini,...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le liste verso le elezioni. Cerretani in campo: "Grazie a ’Piazza Pulita’ e a Scarfini per la fiducia"

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