Le immagini dell' alba e del tramonto su Abbadia conquistano tutti

Un concorso fotografico dedicato ai momenti di alba e tramonto ha attirato l’attenzione di molti, con 39 immagini presentate. L’iniziativa è stata promossa dal Consiglio comunale dei ragazzi e coordinata con il Comune, coinvolgendo i giovani nella scelta delle foto più rappresentative dei paesaggi locali. Le immagini sono state esposte pubblicamente, suscitando interesse tra i visitatori e gli abitanti del paese.

Abbadia conquistata dal concorso fotografico proposto e curato dai suoi giovani. Sono stati 39 gli scatti in gara al concorso "Abbadia all'alba e al tramonto" organizzato dal Consiglio comunale dei ragazzi in collaborazione con il Comun.Le premiazioni si sono svolte nella serata di martedì in.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Le foto dell'alba e del tramonto su Abbadia conquistano tutti