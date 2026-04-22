Le alternative al viaggio in aereo? I treni ci sono ma spesso è impossibile prenotarli

In un momento di crisi internazionale e di blocco nello Stretto di Hormuz, il sistema dei trasporti globali affronta problemi di approvvigionamento di carburante. Le alternative al volo, come i treni, sono disponibili, ma spesso risultano difficili da prenotare. La situazione evidenzia le difficoltà logistiche che si presentano quando le rotte aeree sono limitate o inaccessibili.

Mentre la crisi in Medioriente continua e lo Stretto di Hormuz rimane chiuso, il sistema globale dei trasporti trema sotto il peso della scarsità di carburante. A rischiare molto è il comparto aereo. Con l’estate alle porte – tra rischi cancellazioni voli e impennata dei prezzi – milioni di viaggiatori iniziano a considerare l’ipotesi di restare a terra. Rimane l’opzione di passare le ferie in posti più raggiungibili usando magari il caro vecchio treno. Come spiega il Guardian però se il sistema ferroviario europeo è a un livello “preistorico” anche le rotaie potrebbero rivelarsi un problema. Secondo un’analisi condotta dal think tank...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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