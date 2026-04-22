Lazio sotto la pioggia | rischio neve in Appennino oggi pomeriggio

Questa mattina, in Lazio, il cielo è coperto e sono in corso piogge che coinvolgono anche l’Abruzzo. Le condizioni meteo sono instabili e si prevedono ulteriori precipitazioni nel corso della giornata. Nel pomeriggio, le temperature caleranno e si potranno verificare nevicate in alcune zone dell’Appennino. La situazione richiede attenzione, in particolare nelle aree più alte, dove il rischio neve è più elevato.

Le prime luci di questo mercoledì 22 aprile 2026 si accendono su un Lazio caratterizzato da una mattinata instabile, con cieli coperti e piogge che interessano la fascia tra la nostra regione e l’Abruzzo. Le previsioni del Centro Meteo Italiano delineano un quadro meteorologico complesso per l’intera giornata, che vedrà il persistere di fenomeni precipitativi nel pomeriggio prima di una progressiva tregua serale. Tra pioggia e neve: l’evoluzione del tempo sul versante laziale e appenninico. Chi si sveglia oggi in Lazio deve fare i conti con un cielo prevalentemente nuvoloso. Fin dalle prime ore del mattino, infatti, le precipitazioni sparse stanno interessando il confine con l’Abruzzo, segnando l’inizio di una giornata umida per gran parte della zona centro-orientale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lazio sotto la pioggia: rischio neve in Appennino oggi pomeriggio Notizie correlate Emilia-Romagna, San Valentino sotto la pioggia: monitoraggio fiumi e rischio esondazioni localizzate. Neve in Appennino.L'Emilia-Romagna si prepara a un San Valentino all'insegna del maltempo, con piogge previste su gran parte della regione e un’attenzione particolare... Toscana sotto la pioggia: temporali e sbalzi termici tra Appennino e costeLa Toscana affronta una fase di instabilità meteorologica che interessa l’intera regione tra mercoledì 15 aprile e i giorni immediatamente successivi. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Meteo Latina, oltre al vento anche la pioggia: scatta l’allerta gialla; Vanoli dopo Fiorentina-Lazio: Complimenti ai ragazzi, il lavoro non è finito. Con il Palace proviamo a sognare; Notte di pioggia torrenziale a Palermo, incidenti e strade allagate: un automobilista bloccato sul tettuccio; Allerta meteo gialla oggi nel Lazio, a Roma forti raffiche di vento: torna la pioggia, temperature in calo. Meteo Latina e Lazio: ancora piogge, rischio rovesci o temporali. Nuova allertaL’avviso della protezione civile regionale valido dal mattino di mercoledì 15 aprile e per le successive 18-24 ore ... latinatoday.it Previsioni meteo Roma e Lazio 6 gennaio: festa della Befana sotto la pioggia e temperature in caloPioggia intensa e temperature in calo fino a massime di 12 gradi sono le previsioni del meteo a Roma per domani, 6 gennaio, giorno della Befana. Il modo più veloce per leggere Fanpage.it? Sbloccalo su ... fanpage.it Apprendiamo che il 6 maggio si terrà sotto la Regione Lazio un sit in da parte delle istituzioni - facebook.com facebook Una #Lazio dominante al Maradona. #Napoli davvero sotto tono, fisicamente e mentalmente. #Sarri ottiene un successo di prestigio che serve anche a fare morale in vista della semifinale di Coppa Italia. #NapoliLazio x.com