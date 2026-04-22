Lavori dopo lo schianto dell' ambulanza | chiude per una notte un tratto dell' A26

Un tratto dell'A26 tra Baveno e Carpugnino è stato chiuso per una notte a causa di lavori di pavimentazione, effettuati dopo un incidente avvenuto nel pomeriggio di sabato 18 aprile. L'incidente ha coinvolto un'ambulanza e ha reso necessario intervenire con interventi di riparazione sulla carreggiata. La chiusura temporanea ha riguardato esclusivamente il tratto interessato, consentendo di riprendere la circolazione nella mattinata successiva.

Chiusa per una notte l'A26 tra Baveno e Carpugnino per lavori di pavimentazione dopo l'incidente che ha coinvolto un'ambulanza, avvenuto nel tratto di autostrada nel pomeriggio di sabato 18 aprile.La chiusura e le deviazioniL'autostrada sarà chiusa tra i due caselli in direzione Genova dalle 22.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Lavori nelle gallerie dell'A26: chiude per due notti il tratto tra Arona e Gravellona, i percorsi alternativiNuovi cantieri al via la settimana prossima all'interno delle gallerie dell'A26, dove proseguiranno le attività di ispezione e manutenzione. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Walter La Rizza, il finanziere morto a 28 anni dopo lo schianto in moto: Nel lavoro metteva cuore e dedizione; Lavori dopo lo schianto dell'ambulanza: chiude per una notte un tratto dell'A26; Incidente sul lavoro a Corvara: operaio finisce in ospedale dopo un volo di cinque metri; ? Schianto sul Terzo Ponte a Lecco: traffico in tilt sulla SS36. Lavori dopo lo schianto dell'ambulanza: chiude per una notte un tratto dell'A26Il tratto interessato è quello tra Baveno e Carpugnino: previsti percorsi obbligatori differenti per automobili e mezzi pesanti ... novaratoday.it BUTTIGLIERA ALTA, RIAPERTO L’UFFICIO POSTALE DOPO I LAVORI - facebook.com facebook