Un geologo ha segnalato possibili rischi legati ai lavori in corso sul molo di Bagnoli, evidenziando che le operazioni potrebbero influire sulla movimentazione dei sedimenti nella zona. Negli ultimi cento anni, l’area di Bagnoli ha subito profonde trasformazioni a causa di insediamenti industriali e interventi di riqualificazione. Attualmente, le attività in corso continuano a modificare la morfologia del territorio, che ha subito cambiamenti significativi nel tempo.

Tempo di lettura: 4 minuti Come la morfologia di Bagnoli è stata modificata nel corso di un secolo, a causa dell’insediamento industriale, e come potrebbe ancora cambiare con i lavori in corso. Tra storia e cronaca, arriva il ciclo di seminari scientifici “Bagnoli – il disastro ambientale spiegato dai professori. Tra bonifica e grandi opere”. Laddove la catastrofe si intende quella già avvenuta, a causa delle fabbriche novecentesche. Ma ci si interroga anche sui potenziali rischi di oggi e domani, legati a quell’eredità di veleni. Stamani il primo appuntamento alla Facoltà di Biologia della Federico II di Monte Sant’Angelo. Titolo: “Geomorfologia e dinamica litoranea nell’area Sin”, aperto al pubblico.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Lavori a Bagnoli, alert sul molo del geologo Donadio: “Può modificare movimentazione sedimenti”

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