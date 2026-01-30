Abbassamento delle golene e rimozione dei sedimenti conclusi i lavori per il miglior deflusso del Savio

Sono finiti i lavori sul fiume Savio a Cesena. Gli interventi hanno riguardato circa 2,5 chilometri di alveo nel centro città, dal ponte della Statale Secante fino al Ponte Vecchio. Con questa operazione, sono stati abbassati i livelli delle golene e sono stati rimossi i sedimenti accumulati nel tempo. Ora il fiume scorre più liberamente, riducendo il rischio di allagamenti in zona.

L’intervento realizzato tra il ponte della strada statale Secante e il Ponte Vecchio è stato finanziato con 1,3 milioni di euro, stanziati dal Commissario straordinario Si è concluso il primo intervento di riduzione del rischio idraulico del fiume Savio che ha interessato circa 2,5 chilometri di alveo nel centro di Cesena, dal ponte della statale “Secante” fino al Ponte Vecchio. Proprio in questo tratto, uno dei più colpiti dall’alluvione di maggio 2023, si erano verificati sormonti arginali con allagamenti diffusi del centro abitato, sia in destra che in sinistra idraulica, oltre a gravi fenomeni di erosione.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Approfondimenti su Savio Cesena Deflusso delle acque piovane in zona industriale: al via i lavori contro gli allagamenti Sono iniziati i lavori nella zona industriale di Ceglie Messapica per migliorare il deflusso delle acque piovane in via 2 Giugno. Acilia, conclusi lavori strutturali del cavalcavia di via delle Calle Sono stati completati i lavori di manutenzione sul cavalcavia di via delle Calle, nel X Municipio.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.